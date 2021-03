Cambio colori delle regioni: «Netta accelerazione dell'epidemia»

I contagi stanno pericolosamente risalendo in Italia. L' indice Rt medio nazionale ha raggiunto quota 1,06. È questo il dato all'esame della cabina di regia che sta effettuando il consueto monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà presentato nel pomeriggio. Il dato della diffusione del Covid è preoccupante perché l'indice Rt arrivato a 1,06 la scorsa settimana era a 0,99.

Se l'indice Rt non dà l'impressione di una recrudescenza, l'Iss fornisce un altro numero allarmante per comunicare che stiamo assistendo a una «netta accelerazione dell'epidemia». Il numero è l' incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 per 100.000 abitanti) con una previsione di ulteriore peggioramento: nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250. Per capire: questa soglia è quella che fa scattare la chiusura delle scuole e la zona rossa. I dati sono relativi al periodo 22-28 febbraio.

L'incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio, quindi, si allontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti e anzi si avvicina alla soglia di 250 casi per 100mila abitanti.

Oggi infatti il ministero della Salute stringerà le misure su diverse regioni, tra cui la Lombardia, che ha proclamato da mezzanotte l'arancione scuro e ha registrato oltre 5 mila tamponi positivi in 24 ore. In bilico anche Campania, Emilia Romagna e Abruzzo, che potrebbero aggiungersi in rosso a Molise e Basilicata. Calabria - che chiuderà tutte le scuole - Friuli Venezia Giulia e Veneto vanno verso l'arancione (il governatore Luca Zaia ha appena dato l'ufficialità del passaggio in zona arancione), mentre il Lazio resta fino all'ultimo tra giallo e arancione. Nelle Marche, dove già Ancona è zona rossa, da sabato partirà la stretta a Macerata.

Ultimo aggiornamento: 13:09

