Roma, una camera della tortura per chi non pagava i debiti. Blitz carabinieri, 14 arresti per estorsione e droga

Avevano anche una stanza delle torture, ricavata in un appartamento e protetta da teli di plastica lungo le pareti per evitare che si potessero lasciare tracce di sangue compromettenti. Ferocie e senza scrupoli la banda criminale sgominata questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Roma su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. A chi non saldava i conti con la banda spettava un trattamento da horror, il tutto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati