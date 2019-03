Vicenza, mamma e figlio di 14 mesi travolti dal camion in fuga dal posto di blocco: bimbo gravissimo, l'autista era ubriaco

Secondo una prima ricostruzione il piccolo, trasferito in ospedale con l'elicottero, era nel passeggino. È rimasta ferita in modo non grave anche la madre. Incolumi invece il papà e l'altro figlio piccolo che si trovava con loro. Sul posto le pattuglie della polizia locale per fare luce sull'episodio.



Il gruppetto familiare si trovava nei pressi di una curva nella quale è sopraggiunto il camion, che viaggiava ad alta velocità. Il bambino è stato sbalzato dal passeggino a causa dell'urto ed è finito a terra in gravissime condizioni. L'elisoccorso del 118 lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale. Il conducente del mezzo è stato fermato e condotto alla caserma dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.



Era in stato evidente di ebbrezza da alcol - secondo alcune testimonianze - il conducente del camion che nel pomeriggio ha travolto un passeggino ferendo gravemente un piccolo di 14 mesi a Marostica ( Vicenza). Il mezzo stava trasportando alcuni bancali in legno, e stava viaggiando ad alta velocità, probabilmente proprio per evitare un controllo della Polizia locale, ma ha perso il controllo a una curva, andando a urtare il muretto di un'area verde nei pressi della quale c'era la famiglia, composta dai due genitori, il piccolo in passeggino e un fratellino di 4 anni. Dopo l'urto, sempre secondo le testimonianze, il conducente avrebbe cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno condotto in caserma, fermando anche il padre del piccolo che cercava di avventarsi su di lui.

Venerdì 8 Marzo 2019

