Camion si ribalta, il carico di uva invade l'autostrada

Un camion che trasportava uva si è ribaltato (in foto) ieri pomeriggio in autostrada, provocando code e disagi al traffico. Alle 16.30 circa, per cause al vaglio della polizia stradale, il mezzo pesante che viaggiava in direzione nord carico di uva, si è ribaltato al km 431, tra i caselli di Vasto Nord e Val di Sangro. È finito contro il guardrail che divide le due corsie, distruggendone una parte.

Il rimorchio cassonato ha occupato completamente la sede stradale su cui si è riversato tutto il carico di uva. Nessuna conseguenza per l'autotrasportatore, rimasto illeso. Fortunatamente non ci sono state conseguenze dirette neanche per gli altri veicoli ma, a causa del blocco dell'autostrada, si è formata una coda che ha raggiunto i 3 chilometri. Tutti i mezzi che, al momento dell'impatto, avevano superato già l'uscita di Vasto Nord, sono rimasti bloccati fino a quando la circolazione non ha ripreso la sua regolarità.

A seguito dell'incidente sono intervenute sul posto le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade per l'Italia e, in via precauzionale, un'ambulanza. I pompieri hanno avviato subito le operazioni di rimozione dell'uva. Anche in direzione sud, nel tratto interessato, durante le operazioni di soccorso, è stata temporaneamente interdetto il transito sulla corsia di sorpasso. Code anche all'uscita autostradale Vasto Nord, dove tutti mezzi in viaggio verso nord sono stati canalizzati per poi riprendere l'autostrada a Val di Sangro dopo aver percorso la statale 16. Nel tardo pomeriggio, dopo aver ripulito la strada dall'uva e aver rimosso il camion incidentato, è stato possibile ripristinare completamente il transito in direzione nord. Il personale tecnico ha messo in sicurezza il tratto di guardrail danneggiato che ora dovrà essere riparato.