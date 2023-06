Campania, regione meno attrattiva ma chi parte poi torna indietro

Campania in fondo alla classifica dell’attrattività (davanti solo a Calabria e Sicilia), ma in testa alle regioni (seconda a un soffio dalla Toscana) dove chi va via poi torna.

Il Rapporto Nord Est - promosso dalla Fondazione Nord Est - fotografa uno stato generale difficoltà delle regioni italiane nell’attrarre giovani talenti, ma anche una situazione estremamente frammentata tra le stesse regioni.

Negli undici anni 2011-2021 l’Italia ha perso oltre 111mila giovani laureati under 40 a favore degli altri Paesi.

Attraverso un indicatore il RAI (Regional Attractivness Index, elaborato dalla sulla base di 26 parametri raggruppati in cinque aree) la Fondazione Nord Est ha provato a capire cosa rende meno attrattive le regioni italiane rispetto alle regioni europee.

Nell’ordine, Lussemburgo (che è un caso speciale e poco significativo, rilevano i ricercatori Shira Fano e Gianluca Toschi), Paesi Bassi e Svezia; seguiti da Irlanda, Germania, Danimarca, Austria, Slovenia e Belgio.

L’Italia è su un gradino più basso ed è caratterizzata da una forte dispersione di risultati regionali, che rispecchia il grande divario nei livelli di attrattività di talenti tra le regioni del Nord e quelle del Sud, in cui le differenze di reddito tra le due aree giocano un ruolo rilevante: il basso reddito è un fattore importante che spinge ad andarsene a cercare migliori opportunità altrove.