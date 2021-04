Sbandano con l'auto e finiscono contro il muro di una casa: ragazza intrappolata

CAMPODARSEGO - Escono di strada, finiscono in canale e poi contro il muro del terrapieno dell'ingresso di una casa: è sucesso stanotte in via Panigale a Campodarsego: due feriti. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno estratto una ragazza, rimasta incastrata nell’auto rovesciata. I due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in Ponto soccorso. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.