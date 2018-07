Sabato 14 Luglio 2018, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 15 Luglio, 10:32

Comprano da mangiare in una rosticceria dopo una giornata al mare. Ma arrivati a casa fanno la macabra scoperta: c'erano inell'. Disavventura per una famiglia di Sava, padre, mare e figlio, che aveva passato la giornata a Campomarino.Il piccolo ha voluto un golosone, questo il nome dell’hot dog, ma arrivato a casa al primo morso si è accorto di avere i vermi in bocca. Li ha sputati e ha vomitato. Pessima anche la qualità degli arancini e della pizza che i due adulti avevano acquistato per sé. Così la famiglia savese ha deciso di andare dai carabineri di Maruggio per denunciare l'accaduto portando i resti del loro pasto indigesto.Un episodio sconcertante avvenuto in una delle località turistiche più rinomate della litoranea salentina.