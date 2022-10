Canadair si schianta sull'Etna durante servizio anti-incendi. I vigili del fuoco: «Ha urtato il vulcano»

Un Canadair è precipitato dopo essersi schiantato alle pendici dell'Etna, nella zona di Linguaglossa, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio. Non si hanno al momento notizie sull'equipaggio e sulle cause dell'incidente. Sul posto sono presenti soccorritori, carabinieri e personale del 118.

Esplode palazzina a Lucca, una donna morta e tre feriti. Grave una 26enne incinta

Un canadair della Protezione civile, in servizio anticendio, è precipitato sull'Etna. Il velivolo era impegnato nello spegnimento di un rogo. Sul posto sono accorse ambulanze e forze dell'ordine. Si teme per la vita dei due piloti a bordo.

Perché è precipitato

Sarebbe precipitato a causa «dell'urto della carena contro la costa della montagna» il Canadair dei vigili del fuoco precipitato in Sicilia. È la prima ricostruzione dell'incidente avvenuto in Sicilia da parte del comando generale dei Vigili del Fuoco secondo il quale «al momento sono al lavoro nell'area le squadre di ricerca». Il velivolo precipitato è il Canadair 28 ed era impegnato nello spegnimento di un incendio sul monte Calcinera.