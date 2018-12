Canapa light, maxi blitz della polizia nelle rivendite: sequestri per 750mila euro

Lunedì 17 Dicembre 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 17-12-2018 10:31

La canapa light nel mirino dei magistrati. La polizia di Stato di Forlì ha eseguito alcune perquisizioni nei confronti dei rappresentanti legali di tutti i negozi e rivendite di canapa light della provincia.L'operazione è scaturita dalle indagini dei poliziotti della squadra mobile che ha permesso di verificare la presenza, all´interno degli esercizi commerciali, di infiorescenze non in linea con quanto previsto dalla normativa vigente sulla vendita di prodotti di canapa light.All'interno delle rivendite sono state rinvenute numerose infiorescenze sottoposte a sequestro, per un peso complessivo di 73 kg, del valore commerciale di circa 750 mila euro.