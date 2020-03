Coronavirus, cancellato il giro del mondo della nave Amerigo Vespucci

A causa del coronavirus annullata la partenza dell’Amerigo Vespucci. “L'attuale situazione relativa all'emergenza COVID 19, con le conseguenti ripercussioni in campo nazionale e internazionale, e la necessità per la Marina Militare di contribuire allo sforzo corale del Paese, impone per il momento la cancellazione del programma previsto per la Campagna “L’Italia a vele spiegate” – Il giro del mondo della Nave Scuola Amerigo Vespucci 2020 -21 con le modalità anticipate e diffuse sui media – comunica la Marina Militare con una nota stampa - Ad oggi non vi sono i presupposti e le condizioni per partire con un’attività complessa ed impegnativa per la nave ed il suo equipaggio in mari così lontani dalla madre patria.La nave scuola Amerigo Vespucci è l’emblema della Marina Militare: in essa è racchiusa l’eccellenza del Made in Italy, nel solco delle tradizioni marinare, ma anche di una forte dimensione culturale italiana fondata sui valori della democrazia, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà – prosegue il comunicato - La Marina Militare, già impegnata in questi giorni a supporto della lotta alla diffusione del COVID 19, segue con la massima attenzione lo sviluppo della situazione internazionale e Nave Vespucci, quando l'attuale situazione avrà termine ed il paese si risolleverà, sarà la prima avanguardia della rinascita per contribuire a rilanciare l’immagine nazionale portando nel mondo i nostri valori e l’eccellenza italiana”. Quello che viene considerato, a ragione, il veliero più bello del mondo, avrebbe dovuto solcare il mar Mediterraneo e tre oceani: Pacifico, Indiano e Atlantico. Era stata prevista una sosta in Giappone per le Olimpiadi a Tokio e poi Nagasaky e Osaka. Il viaggio avrebbe dovuto toccare Alessandria in Egitto, Gedda in Arabia Saudita, Muscat in Oman, Karachi in Pakistan, Mumbai in India, Colombo nello Sri Lanka, Singapore, Ho Chi Min in Vietnam e Manila nelle Filippine. Poi Honolulu nelle Hawaii, Los Angeles e San Diego, Acapulco in Messico, Buenaventura in Colombia, Guayaquille in Ecuador, Callao in Perù, Iquique, Valparaiso e Punta Arenas in Cile. Di seguito Capo Horn sosta a Ushuhaia nella Terra del Fuoco argentina, Mar della Plata e infine arrivo a Buenos Aires per una sosta lavori. La Nave avrebbe dovuto poi salpare alla volta di Montevideo in Uruguay, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza in Brasile. Infine avrebbe dovuto far scalo a Dakar, in Senegal, Tenerife, Casablanca in Marocco e Valencia per far poi rientro a Livorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA