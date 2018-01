Cancro, a Napoli Stefania combatte da due anni contro le metastasi: «Io, malata, elemosino ogni ricetta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Gennaio 2018, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 10:50

Stefania Pisani ha 55 anni e da tre anni e mezzo combatte con la forma più aggressiva di tumore al seno. Ma la sua battaglia è anche contro la cattiva organizzazione, la burocrazia ottusa. Per questo è la fondatrice a Napoli dell'associazione «Noi ci siamo», la quale riunisce malate di cancro alla mammella che hanno sviluppato una metastasi.«Con un controllo nel giugno 2014. Avevo nel seno un tumore di un centimetro. Purtroppo però sbagliarono la diagnosi parlando di un fibroadenoma senza segni patologici».«Preferisco non dirlo: c'è una causa in corso. Fatto sta che pochi mesi dopo il tumore si vedeva a occhio nudo. Ho cercato il meglio e sono andata a operarmi a Milano, all'Ieo. Nella visita successiva, l'oncologo eccellentissimo dell'Ieo riceveva in Svizzera. Il mio tumore è un triplo negativo, il peggiore. Mi ha detto con chiarezza che se volevo proseguire la terapia con loro mi sarei dovuta trasferire a Milano. Mi ha anche consigliato un'analisi genetica, che però costava 4-5mila euro. Altrimenti, mi ha suggerito, dovevo rivolgermi a Michelino De Laurentiis».«Sì. Ma lì c'erano liste di attesa lunghissime. Mi hanno detto che erano controllate da Carabinieri per evitare abusi. Lo stesso De Laurentiis, però, mi ha smistato all'ospedale San Giuliano, a Giugliano, dove ho iniziato la radioterapia e la chemioterapia».«Penso di sì. Il Pascale è all'avanguardia nel campo. A marzo 2015 mi hanno fatto anche l'analisi genetica e così ho scoperto di avere dalla nascita un gene mutato, il Brca1, per cui avevo un'alta probabilità di contrarre la malattia. Non so ancora se ho trasmesso questo gene mutato ai miei due figli».