Cane lasciato solo precipita dal quarto piano e muore sul colpo: proprietaria denunciata

Un cagnolino meticcio di piccola taglia è precipitato dalla terrazza del 4° piano di un palazzo in via Sebastiano Silvestri a Genzano. Il cagnolino è morto sul colpo, precipitando rovinosamente sul marciapiede davanti ad alcuni passanti. Vani i tentativi di soccorso da parte del dottore della vicina farmacia. Sul posto è intervenuta subito la polizia locale di Genzano che ha allertato la Asl servizio veterinario per il recupero dell'animale.

Ora sono in corso le indagini, la proprietaria del cane, che al momento del fatto non era in casa, una ragazza del posto rischia una denuncia penale per omessa custodia del cane . Il cagnolino sembra essere salito attraverso una porta aperta ed una scala sulla terrazza che non ha parapetto e affacciandosi è precipitato nel vuoto da circa 25-30 metri di altezza.

