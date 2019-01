Canone Rai 2019, esenzione: ecco chi non paga

Domenica 6 Gennaio 2019, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 11:09

"Non hai la tv? Per non pagare il canone Rai 2019 devi presentare la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio". E' quanto ricorda l'Agenzia delle Entrate via Twitter in merito alla dichiarazione relativa all'imposta sulla detenzione di un apparecchio, con validità annuale. "Se l’hai inviata per il canone tv 2018 e continui a non avere la tv, devi ripresentarla" si legge.CHI - "I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo" ricorda l'Agenzia. Per 'famiglia anagrafica' si intende un "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".QUANDO - Inoltre, "anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che, nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo". La dichiarazione di non detenzione "ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale". Deve essere presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre 2018 avrà effetto per tutto il 2019). Se effettuata dal 1° febbraio al 30 giugno, varrà per il secondo semestre dello stesso anno (ad esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2019 avrà effetto per il secondo semestre del 2019).Attenzione: "In caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione - ricorda l'Agenzia -, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere l’esonero a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa".DOVE - Il modello di dichiarazione va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza residenziale) o dall’erede tramite l’applicazione web; o tramite intermediari abilitati (Caf, professionisti); infine, tramite raccomandata senza busta all’indirizzo: 'Agenzia delle Entrate' Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. In questo caso, è necessario allegare un documento di riconoscimento.