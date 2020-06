Coronavirus, cantieri bloccati in Italia a quota 750: due terzi sono al Sud

LEGGI ANCHE

Undici miliardi spesi in meno di un anno, di cui 6,5 per l'avvio di lavori attesi da tempo, come quelli iniziati poche settimane fa sulla statale Jonica in Calabria, e 4,5 miliardi per programmi settoriali come la manutenzione di strade e ferrovie. Il sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiorna nel dettaglio l'andamento delle opere pubbliche in corso e dei relativi finanziamenti. Ma l'attesa è già tutta concentrata sull'allegato Infrastrutture al Def che la ministracustodisce gelosamente senza far trapelare nulla, in attesa dell'approvazione nel prossimo Consiglio dei ministri. Perché è da qui che passerà gran parte della Fase 3 del rilancio del Paese, con lo sblocco delle centinaia di cantieri ancora fermi e una dotazione di circa 196 miliardi di risorse già finanziate per i prossimi 15 anni. Ci sarà, a quanto pare, di tutto: dalle misure per il rilancio dell'edilizia residenziale agli interventi per la rinascita urbana, dal piano per l'Alta Velocità di rete a quello per il trasporto locale, dall'accelerazione dei contratti di programma di Rete ferroviaria italiana e Anas a nuove risorse per dighe e aeroporti.Un programma imponente (la stessa De Micheli ha detto di recente che intende «mettere a terra già quest'anno i primi 15-20 miliardi di lavori»), nel quale dovrebbero essere confermati gli investimenti per il Mezzogiorno anticipati dalla stessa ministra nell'intervista al Mattino di fine 2019.(con iter procedurali, insomma, praticamente definiti) da spendere in due anni e in parte già impegnati. Nell'elenco dei cantieri pronti figurava ad esempio quello della statale Jonica per 1,3 miliardi, insieme all'upgrading per l'Alta velocità e alta capacità ferroviaria, con l'ammodernamento tecnologico della Salerno-Reggio Calabria (40 milioni oggi ma il finanziamento finale arriverà a 3 miliardi) e della Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. E c'erano anche la conferma dei fondi per la Napoli-Bari, il collegamento del porto di Gioia Tauro con la rete ferroviaria, il cosiddetto nodo complesso di Pompei, la bretellina di collegamento di San Giovanni a Teduccio con l'Alta velocità, il finanziamento della linea Bari-Bitetto e il completamento della Ragusa-Catania e della Pescara-Bari, quest'ultima inserita dal premier Conte tra le priorità della ripresa economica.Se così sarà, se cioè l'emergenza da Covid-19 non avrà rimesso in discussione piani e programmi, il Mezzogiorno dovrebbe poter contare su più del 34% della dotazione complessiva di risorse, come impone la legge sulla riserva di fondi al Sud in base alla sua popolazione. Si riuscirà però a spenderli tutti e bene? Molto dipenderà dalle semplificazioni procedurali, anch'esse annunciate dal governo (ma non è ancora chiaro se arriverà un apposito decreto legge).: c'è chi come i 5Stelle e Italia viva vorrebbe replicare per tutte le opere il modello Genova, con poteri straordinari ai sindaci ad esempio; e chi come il Pd (De Micheli in testa) giudica invece pericolosa la rinuncia anche se a tempo al Codice degli appalti, propendendo per la nomina dei Commissari solo per le grandi opere, dalla Tav al Mose. Un possibile compromesso potrebbe riguardare lo snellimento delle fasi intermedie della progettazione, prima cioè di quella esecutiva, su cui in genere si registrano i maggiori ritardi ma il confronto interno al governo resta tutto aperto.Di sicuro resta a dir poco complicato capire con sufficiente approssimazione quanti siano i cantieri effettivamente sbloccabili subito, specie ora che l'emergenza sanitaria ha sospeso per mesi tutte le attività. I numeri corrono che è un piacere (si fa per dire): all'inizio dell'anno si contavano ad esempio 647 cantieri fermi, dai trasporti all'edilizia scolastica, di cui ben 425 nel Mezzogiorno, per un valore di circa 54 miliardi di euro. Secondo fonti Anas, il blocco per il 35% è dipeso dal fallimento delle imprese ma si arriva anche al 70% se si ragiona sulla percentuale del valore dell'opera. L'Ance, invece, l'Associazione dei costruttori edili, parla di 749 in tutta Italia con 62 miliardi di risorse in gioco: Utilizzare subito il Fondo di investimenti da 3 miliardi destinato alla progettazione di piccole opere da parte dei Comuni, già previsto dalle leggi di Bilancio, sarebbe utile a sveltire gli iter procedurali degli appalti, propone il presidente Buia, contrario a rinunciare al Codice. «Ci sono 109 miliardi di opere pubbliche infrastrutturali, strade e ferrovie in testa, che si possono riavviare in tempi rapidi affidando agli ad di Rfi e Anas il ruolo di commissari», ribatte il viceministro 5 Stelle Cancelleri, in linea con il modello Genova. «Sono 170 le opere che attendono di essere sbloccate e/o finanziate e 11 quelle prioritarie per salvare l'Italia dai dissesti idrogeologi e ridurre l'inquinamento ambientale», si legge nel dossier presentato a gennaio da Legambiente. Scenario complesso, insomma, nel quale spiccano anche altre anomalie tutte italiane: come i Contratti di programma di Anas e Rfi che dovevano essere rifinanziati (22 miliardi) nel decreto Rilancio ma che, a quanto pare, dovrebbero trovare posto nel nuovo decreto Semplificazioni. Sempre, è ovvio, che ce ne sarà uno.