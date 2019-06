CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 23 Giugno 2019, 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Csm riparte dopo lo scossone dell'ultimo mese. Riparte, dopo la strigliata di due giorni fa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, nella riunione straordinaria del plenum. Dei quattro consiglieri togati dimissionari, i due magistrati requirenti saranno sostituiti nelle elezioni suppletive di ottobre. Gli altri due, magistrati giudicanti, sono stati sostituiti dai primi dei non eletti di un anno fa. La ripartenza non sarà facile, soprattutto sulle nomine dei vertici di delicati uffici giudiziari rimaste in sospeso. Le procedure riprendono, ma in un clima di tensione e di turbamento provocato dalle intercettazioni dell'inchiesta in corso a Perugia, con nomi e riferimenti proprio alle nomine in corso al Csm. Tutto ha subito uno stallo. E resta la guida della Procura di Roma, argomento principale delle intercettazioni, il nodo più spinoso.