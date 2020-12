Capalbio, donna di 32 anni uccisa in casa: «Ferita a morte con un coltello». Il marito in stato di fermo in ospedale

Sospetto caso di femminicidio in provincia di Grosseto, a dove una donna di 32 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua casa di Pescia Fiorentina, una frazione del comune di Capalbio. A ucciderla sarebbe stato forse il marito 39enne, che si trova ora in stato di fermo in ospedale: il sospetto è che sia stato lui a ferirla a morte con un coltello intorno alle 6 di stamane, forse durante una lite. Le indagini sulla morte della giovane, donna, di nazionalità romena come il marito, sono condotte dai carabinieri.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, il manager Paolo Piccardo morto suicida nel Tevere: si è... MILANO Incidente in tangenziale a Milano: la sorellina di 10 anni è... VITERBO Si apparta sul lago di Bolsena con due etti di hashish, arrestato...

Ultimo aggiornamento: 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA