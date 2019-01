Capo ultrà Inter: «Non capisco perché Piovella sia in carcere»

Martedì 8 Gennaio 2019, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2019 17:53

«Piovella non ha provocato la morte del povero Belardinelli, non capisco perché sia in carcere. Se gli dovessero fare un processo per direttissima in poco tempo va fuori». Lo dice all'Adnkronos, Franco Caravita, capo storico dei Boys, ultras dell'Inter, in merito alla decisione del gip Guido Salvini di respingere la richiesta di domiciliari avanzata dai legali di Marco Piovella, indagato per gli scontri prima di Inter-Napoli nei quali ha perso la vita Daniele Belardinelli, amico di Piovella. Secondo il gip la morte di Belardinelli, per la quale sono indagate 8 persone, è «dovuta a fatti che egli stesso ha contribuito in modo importante a generare». Inoltre per Salvini «Piovella ostacola le indagini e segue le regole di omertà della curva». «Non esiste omertà -aggiunge Caravita-. Ad esempio Da Ros ha parlato e ha accusato Piovella. Le sue accuse però non le capisco, dice che gli hanno dato un bastone, ma nessuno dice che non lo hanno costretto a prenderlo: è stata una sua decisione».