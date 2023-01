Capodanno a Milano, ragazzo di 25 anni ferito da un colpo di pistola mentre festeggia in un bar: fermato un 43enne

Un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco durante i festeggiamenti per la notte di Capodanno in un bar di Milano. È accaduto poco prima dell'una in un locale di periferia, in via Giambelino 58, nella zona Sud-Ovest della metropoli. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. All'arrivo dei soccorritori il presunto sparatore si era già dileguato ed è stato rintracciato in mattinata e arrestato dagli uomini della polizia di Stato.

L'arrestato è un 43enne rintracciato dagli agenti delle Volanti, con precedenti e residente in zona. Secondo una prima ricostruzione, il 25enne marocchino ferito era all'interno di un locale in via Giambellino a festeggiare il Capodanno quando è stato colpito al braccio da un colpo d'arma da fuoco esploso dalla strada, sparato dal presunto autore del gesto con il quale poco prima avrebbe avuto una banale lite. L'uomo ora dovrà rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.