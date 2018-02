Palermo, boss al 41 bis uscirà dal carcere per andare a trovare la madre

Potrebbe presto uscire dal carcere per andare a trovare la madre malata. Il boss di Palmi, Domenico Gallico, capomafia calabrese che sconta nel carcere di Sassari, al 41 bis, 7 ergastoli e decine di anni di carcere per associazione mafiosa, omicidi e riciclaggio, ha ricevuto un permesso dal magistrato di sorveglianza. Nel 2012, durante un interrogatorio in prigione, aggredì e ruppe il naso al pm della Dda Giovanni Musarò - oggi in servizio nella Capitale - e ferì due agenti penitenziari.



La madre di Gallico ha 91 anni ed è stata condannata all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidio. Ha però ottenuto un differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute e ora si trova nella sua casa di Palmi, paese di origine del boss. Lei e il figlio non si vedono dal 2012.

Martedì 27 Febbraio 2018, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA