Caporalato, la legge nel mirino

Martedì 3 Luglio 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 09:02

Gestione dei migranti e sfruttamento del lavoronero. C’è un tema comune che potrebbe coinvolgere i due leader di Movimento 5 Stelle e Lega, eppure è un argomento non contenuto nel contratto di governo sottoscritto dai due partiti. Si tratta del caporalato, una materia su cui potrebbero intervenire sia Luigi Di Maio, come ministro del Lavoro, ma anche Matteo Salvini come ministro dell’Interno. Una legge esiste già, è quella approvata dal precedente esecutivo e votata in Parlamento nel 2016 anche con i voti favorevoli dei 5 Stelle, ma con l’astensione dei parlamentari della Lega. Negli ultimi mesi sono stati a centinaia gli arresti di chi sfrutta soprattutto gli extracomunitari per impiegarli nei terreni agricoli, tenendoli in condizioni di sfruttamento e sottopagandoli.