Litigio per un cane, spara dal balcone con la carabina: paura tra i bambini in strada

Si è affacciato di notte dal terrazzo di casa, a Palazzo del Pero, provincia di Arezzo e con la carabina in mano ha iniziato a sparare ai passanti. Nella piazzetta antistante, c'erano anche dei bambini, finiti nel mirino dell'uomo che ha fatto fuoco con il fucile, poi scopertosi ad aria compressa. Momenti di follia e panico tra la gente in strada, che ha chiamato i carabinieri per fermare l'uomo, scrive Today.

Spara per un alterco

L'uomo, un 60enne italiano, avrebbe avuto un alterco con un compaesano, che gli avrebbe detto di mettere la museruola al cane di grossa taglia con cui era uscito a passeggio, proprio perché la piazzetta - dove poco dopo avrebbe fatto fuoco - era gremita di bambini.

Fermato dai carabinieri

Il proprietario dell'animale, però, non avrebbe dato particolari segni di disappunto, ma pochi minuti dopo è salito in casa e ha iniziato a sparare con la sua carabina.

Solo l'intervento dei militari ha messo fine alla follia del 60enne cche è stato portato in caserma per accertamenti. Sarebbe stata trovata anche l'arma, rivelatasi poi ad aria compressa, ma secondo alcuni testimoni l'uomo non sarebbe nuovo ad atti di questo tipo. Per quanto accaduto domenica sera sarà denunciato.