Torino, carabiniere accoltellato durante una rapina in farmacia: è grave

Un carabiniere, in servizio presso la compagnia Oltre Dora, è stato accoltellato mentre cercava di sventare una rapina in farmacia a Torino. Il brigadiere è stato colpito da due coltellate al torace, una delle quali avrebbe interessato un polmone, e da un altro fendente a una gamba. Il militare è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco e al momento è intubato. Ancora da chiarire quanto accaduto. Di certo c'è soltanto che era in farmacia per acquistare dei medicinali, libero dal servizio, e si è trovato di fronte due rapinatori travisati, che dopo l'aggressione sono fuggiti.

Intanto i due rapinatori, entrati travisati in farmacia, si sono dileguati a bordo di uno scooter. Secondo una prima ricostruzione, il militare, sorpresi i due, gli avrebbe prima lanciato contro alcuni prodotti d'esposizione, poi, avrebbe tentato di disarmare quello armato con una pistola scacciacani ma nella colluttazione sarebbe stato accoltellato da uno di loro in più parti del corpo.