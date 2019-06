Carabiniere accoltellato alla schiena da un marocchino ubriaco: brigadiere 59enne in prognosi riservata

militare dell'Arma ha subito una ferita intrascapolare, con la lama che è entrata per pochi centimetri, arrivando a sfiorare un polmone e provocando un versamento ematico. Per questo il brigadiere è ricoverato all'ospedale di Fermo, sottoposto a drenaggi e, una volta conclusi, sarà verosimilmente sciolta la prognosi.



L'aggressore arrestato risponde di tentato omicidio, lesioni e porto abusivo di armi. Era stato allontanato da un locale del centro, dove c'erano anche altre persone. Dopo averlo identificato, i militari stavano per allontanarsi quando lui si è scagliato contro il brigadiere, colpendolo alla schiena.



«Esprimo la più profonda solidarietà al carabiniere ferito ieri sera durante un controllo di sicurezza in una zona di Montegranaro. Un fatto gravissimo che mi ha personalmente scossa, così come tutta la cittadinanza». Lo scrive sul profilo Facebook del Comune marchigiano il sindaco Ediana Mancini. «Mi sono sincerata sin dal momento dell'accaduto delle condizioni del militare ferito nell'espletamento del suo dovere, al quale esprimo la mia vicinanza e quella dell'amministrazione, con l'augurio di una pronta guarigione. Un abbraccio, inoltre, va alla sua famiglia, così come un forte e sentito ringraziamento all'Arma dei Carabinieri che è sempre in prima linea nell'affrontare situazioni di emergenza, mettendo anche a repentaglio la vita dei proprio uomini e delle proprie donne». Il primo cittadino ribadisce «come il fatto accaduto sia di una gravità inaudita ed inaccettabile, auspicando che soggetti così pericolosi vengano puniti severamente, come previsto dalle nostre leggi».

Grave episodio di sangue nella notte a, in provincia di Fermo , dove un carabiniere , un brigadiere di 59 anni, è stato accoltellato alle spalle da un marocchino ubriaco . Il carabiniere che per fortuna non corre pericolo di vita era intervenuto in un bar dove l'extracomunitario stava creando problemi agli avventori proprio a causa dell'alcol. Il giovane è stato accompagnato a casa ma quando il carabiniere gli ha voltato le spalle lo ha pugnalato. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha provveduto a trasportare il militare al pronto soccorso dell'ospedale.Lo straniero, un marocchino di 46 anni, regolare, è stato arrestato. Era ubriaco e infastidiva le persone in un locale, quando i militari erano intervenuti per allontanarlo.