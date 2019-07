Sabato 27 Luglio 2019, 17:13

L'arresto dei due ragazzi americani a Roma per l'omicidio del carabiniere Cerciello Rega riporta alla memoria il caso di Amanda Knox. Alcuni media americani ricordano, nel dare notizia dell'arresto dei due 19enni di San Francisco, quanto avvenne nel 2007 a Perugia e la vicenda giudiziaria di Knox. Cnn nel raccontare di quanto accaduto a Roma precisa che ora a dettare la «narrativa è la polizia. Non c'è stato modo di sapere se i due ragazzi abbiano degli avvocati difensori. E l'ambasciata americana a Roma è chiusa il fine settimana» afferma il network, osservando come ci siano ancora degli aspetti da chiarire nella vicenda. I quotidiani e i siti riportano le dichiarazioni ufficiali della polizia italiana, in attesa di commenti ufficiali dagli Stati Uniti.