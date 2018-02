Carabiniere uccide le figlie e si toglie la vita, shock a scuola delle bambine a Cisterna

Mercoledì 28 Febbraio 2018, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2018 17:02

«I bambini che frequentano la scuola sono tutti figli nostri, siamo sconvolti». Lo dice Patrizia Pochesci, dirigente scolastica dell'istituto "Collina dei Pini", a due passi dal residence dove questa mattina si è consumata la tragedia dell'uccisione di Alessia e Martina, 13 e 8 anni, da parte del padre che poi si è tolto la vita.La scuola, questa mattina, era rimasta chiusa in via precauzionale. Dopo aver scoperto quanto accaduto, infatti, i carabinieri avevano consigliato di non aprire l'istituto poiché l'uomo era barricato in casa armato e non si sapeva quale reazione potesse avere. Purtroppo, secondo quanto è emerso poche ore dopo, aveva già ucciso le figlie.Anche chi vive nel residence è sotto shock. Il complesso - al confine tra il territorio di Cisterna e Velletri - ospita numerosi appartenenti alle forze dell'ordine.