Copertino, ucciso un maresciallo dei carabinieri in pensione. Il killer incappucciato: è caccia all'uomo

Un maresciallo dei carabinieri in pensione è stato ucciso a Copertino, in provincia di Lecce, intorno alle 23. Silvano Nestola, 46 anni, è stato raggiungo da alcuni colpi di arma da fuoco davanti alla propria casa. Per lui non c'è stato nulla da fare. Almeno due gli spari che sono stati sentiti anche dalla moglie e dal bambino che in quel momento erano nell'abitazione di contrada Tarantino, non lontano dalla strada che conduce a San Pietro in Lama. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe uscito di casa chiamato da qualcuno o, forse, dopo i primi spari: è andato incontro al suo assassino e, sullo sterrato davanti alla sua casa, ha trovato la morte. In frantumi anche i vetri della sua auto che si trovava a pochi metri.

Caccia all'assassino

Si cerca un individuo: unico indizio al momento, avrebbe agito incappucciato. Ad effettuare i rilievi i carabinieri del Reparto operativo, giunti insieme con i colleghi della tenenza locale. A Copertino è arrivato anche il comandante provinciale, colonnello Paolo Dembech, oltre che il magistrato di turno. Nestola, in servizio alla Compagnia di Lecce fino a qualche mese fa, era stato riformato lo scorso settembre. Sotto choc la moglie: agli investigatori ha detto di aver sentito due spari.