Carabiniere ucciso, l'ordinanza del gip: «Assenza di autocontrollo degli indagati e immaturità eccessiva»

«Fermati siamo carabinieri, basta». È quanto avrebbe urlato il vice brigadiere al giovane californiano durante l'aggressione mortale. A riferirlo il suo collega nell'annotazione sull'intervento contenuta nell' ordinanza di convalida del fermo dei due americani. «Il vice brigadiere Cerciello Rega, a breve distanza da me, - dice il collega - ingaggiava una colluttazione con l'altro giovane e ricordo di aver sentito le urla del mio collega che profferiva testuali parole: fermati siamo carabinieri, basta».

Nell'ordinanza con cui il gip di Roma ha ribadito il carcere per i due americani accusati dell' omicidio di Mario Cerciello Rega viene sottolineata la «totale incosapevolezza del disvalore delle proprie azioni come apparso evidente anche nel corso degli interrogatori durante i quali nessun dei due ha dimostrato di aver compreso la gravità delle conseguenze delle loro condotte, mostrando una immaturità eccessiva anche rispetto alla giovane età».

Concreto il pericolo di reiterazione del reato alla luce «delle modalità e circostanze del fatto e in particolare della disponibilità di armi di elevata potenzialità offensiva». Lo scrive il gip di Roma nell' ordinanza con cui ha ribadito il carcere per i due cittadini americani accusati della morte del vicebrigadiere dei carabinieri.



«Emergono il pericolo di fuga e il pericolo di concreto reiterazione dei reati analoghi desumibile dalle modalità e circostanza dei fatti». È un passaggio dell' ordinanza con cui il gip di Roma ha confermato il carcere per i due cittadini americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. «Si tratta di due persone stabilmente residenti all'estero, presenti in Italia occasionalmente e sorprese dalla polizia giudiziaria in procinto di lasciare l'albergo subito dopo avere commesso i delitti in contestazione, condotta quest'ultima che non può non ritenersi finalizzata a far perdere le proprie tracce», aggiunge il giudice.

Lunedì 29 Luglio 2019, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 12:39

Le condotte dei due «testimoniano la totale assenza di autocontrollo e capacità critica evidenziandone la pericolosità sociale». Lo afferma il gip dinell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per i due cittadiniautori dell'omicidio del carabiniere