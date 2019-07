Il padre di Gabriel: «È innocente, non si dà pace. Non sapeva che Elder fosse armato»

«L'incontro con Gabriel questa mattina al carcere diè stato commovente ma molto duro per entrambi. Non si da pace per quello che è successo». Lo afferma, padre di Christian Gabriel Natale Hjorth arrestato per l'omicidio adel vicebrigadiere dei carabineri , tramite il suo avvocato. L'uomo ha incontrato stamane il figlio in carcere , insieme al legale che difende il ragazzo.