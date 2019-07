La morte di Mario, il sacrificio di un ragazzo del Sud

Sabato 27 Luglio 2019, 11:00

La pena di morte, i lavori forzati, il rimpatrio immediato «ma dentro un baule, fatti a pezzi». La gara aperta sui social sulle modalità più adatte non per punire i colpevoli - e ci mancherebbe - ma per vendicare l'ingiusta, atroce morte di Mario Rega Cerciello è esattamente quello che non serve per rendere omaggio a questo semplice straordinario ragazzo morto «nell'adempimento del dovere» una manciata di giorni dopo aver sposato l'amore della sua vita.Mario ucciso lungo una strada di Roma da due ricchi, ricchissimi studenti in vacanza, e questo è un paradosso sconvolgente se si pensa a quanto poco guadagnano le nostre forze dell'ordine, ucciso forse per una borsa che valeva oro o forse per un ridicolo biglietto da cento euro preteso per un ridicolo cavallo di ritorno, o chissà ancora per cosa. Bisogna rendere omaggio a Mario, in questo momento, perché è questo che Mario merita, più ancora della giustizia che certo pretendiamo e che verrà, deve arrivare. Adesso dobbiamo rendere onore a Mario Rega Cerciello, 35 anni da Somma Vesuviana, e non solo perché è vero che quando muore un servitore dello Stato muore un po' ognuno di noi, e l'unico sentimento lecito è il rispetto, e tutto il resto perde significato. Il punto è che Mario, questo carabiniere grande e grosso con un sorriso sconfinato uguale solo a quello della sua Rosa Maria, questo ragazzone scanzonato che stravedeva per la mamma e sognava lo scudetto per il Napoli e adesso pensava a un figlio ha un sacco di cose da dirci, e ce le dice con la sua morte, visto che eravamo distratti quando era in vita. E per ascoltarlo dobbiamo stare zitti, dobbiamo ignorare passarelle e polveroni, lasciar perdere, soprattutto, la tastiera delle strumentalizzazioni.Dobbiamo ascoltare Mario, oggi, e quello che ha da dirci, con la sua vita finita in quella strada di Roma. Mario e la sua casa di campagna, la sua anima contadina, l'orgoglio di radici sicure all'ombra del Vesuvio. Ma anche Mario nella capitale, a Campo de' Fiori, che aiuta una mamma vedova a portare in ospedale il figlioletto che sta male, e resta tutta la notte dietro la porta dei medici ad aspettare una buona notizia. Mario investigatore che sogna una carriera solida, in ascesa, e che però spera di tornare prima o poi a casa, in una caserma più vicina a Somma Vesuviana, per poter stare accanto alla sua famiglia, alla mamma rimasta vedova troppo presto, ai fratelli, allo stuolo di nipotini presenti e futuri. Mario volontario: a Lourdes, a Pompei, con la divisa dei Cavalieri di Malta, con quella dei barellieri. Mario che non urlerebbe pena di morte o giustizia sommaria per i suoi carnefici, solo giustizia. Mario buono, serio, sempre dalla parte giusta. Ma in silenzio, con le maniche arrotolate, senza lamentarsi, senza chiedere raccomandazioni. Al lavoro quando c'è da lavorare, a curare il noccioleto di famiglia quando arriva la licenza, a sognare cose nuove e migliori ma senza frigni, senza colpi di testa. Un passo alla volta: il matrimonio che arriva quando anche lei trova lavoro a Roma, e può trasferirsi a vivere, per trasformarla, in quella casa da scapolo fuorisede. I soldi messi da parte per un viaggio di nozze che sia indimenticabile, l'idea di un figlio finalmente più concreta. Un ragazzo d'oro, dicono i suoi parenti, i suoi amici, i suoi colleghi. Un ragazzo del Sud, diciamo noi. Mario speciale, Mario come ce ne sono tanti. Solo che noi non lo sappiamo, non li ascoltiamo, non gli crediamo, finché sono in vita. Mario al quale dire grazie, anche per questo. Per avercelo fatto notare, per avercelo ricordato, oltre l'inutile frastuono delle tastiere.