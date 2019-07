Carabiniere ucciso a Roma, Salvini: caccia a nordafricano, per lui lavori forzati a vita

Roma per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa», ha scritto il ministro dell'Interno in un tweet che rilancia la notizia. «Caccia all'uomo aper fermare il bastardo che stanotte ha ucciso una coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa», ha scritto il ministro dell'Interno in un tweet che rilancia la notizia.

«Nella notte, a Roma, un giovane vice brigadiere dei Carabinieri è stato ucciso a coltellate da un rapinatore. Aveva solo 34 anni. Il mio abbraccio alla famiglia del militare e a tutta l'Arma. È un momento di grande dolore per lo Stato», scrive il vicepremier Luigi Di Maio.

«Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del vice brigadier Mario Cerciello Rega e all'Arma dei Carabinieri. Chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto», interviene anche la ministra della Difesa Elisabetta Trenta.



«Ci stringiamo alla famiglia di Mario Rega Cerciello, il carabiniere ucciso questa notte a Roma mentre era in servizio. Gli episodi violenti verso le nostre forze dell'ordine stanno diventando all'ordine del giorno. Lo Stato e le istituzioni non possono più assistere inermi, devono tutelare le donne e gli uomini che rischiano la loro vita per proteggere la nostra. Esprimo profonda solidarietà all'Arma», scrive su Facebook Mara Carfagna, Vice Presidente della Camera e coordinatrice di Forza Italia.

Venerdì 26 Luglio 2019, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 10:11

