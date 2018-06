Roma, task force dei carabinieri contro gli abusivi: sorpresi 30 ambulanti al Colosseo

Una massiccia operazione di controllo dei carabinieri della Compagnia Roma Centro è stata messa in campo per tutta la giornata di ieri nelle zone del Colosseo e dei Fori Imperiali. Decine di Carabinieri del Comando di piazza Venezia, delle Stazioni Roma via Vittorio Veneto e Roma piazza Farnese e del Nucleo Scalo Termini sono entrati in azione al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa, degrado e abusivismo commerciale in una delle zone più famose e suggestive al mondo e, per questo, maggiormente frequentate da turisti italiani e stranieri.



Il bilancio della task force è di 3 borseggiatori arrestati (tutti cittadini romeni nella Capitale senza fissa dimora che erano riusciti a sfilare dalle tasche di una turista finlandese uno smartphone), 30 venditori ambulanti abusivi sanzionati (tutti perlopiù cittadini di Pakistan, Bangladesh e Senegal nei confronti dei quali sono scattate sanzioni amministrative per complessivi 150.920 euro e il sequestro della merce trovata in loro possesso, oltre 1.100 pezzi tra aste per selfie, powerbank, bottiglie di acqua etc.) e la richiesta di emissione di 10 “Daspo Urbani” nei confronti di altrettante persone – tutti cittadini romeni tranne uno del Senegal e uno del Pakistan – sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito della fermata della metropolitana Linea B “Colosseo” limitandone la libera accessibilità e fruizione. I predetti sono stati segnalati anche al Sindaco di Roma affinché vengano irrogate le previste sanzioni pecuniarie che, nel caso, variano da 100 ai 300 euro ciascuno.

Domenica 10 Giugno 2018, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 11:31

