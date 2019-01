Carabinieri forestali nei reparti di pediatria di tutta Italia per la Befana della Biodiversità

Domenica 6 Gennaio 2019, 07:38

I carabinieri forestali saranno protagonisti oggi, 6 gennaio, dell’operazione nazionale della “Befana della Biodiversità”. I militari di 28 reparti si recheranno in 31 reparti pediatrici di strutture ospedaliere in tutta Italia. Un progetto che coniuga solidarietà e legalità ambientale. I bambini ed i ragazzi ricoverati potranno avvicinarsi alla natura grazie al personale dell’Arma in una giornata di festa. Si tratta della seconda edizione di questa giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà organizzata dai carabinieri del Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare e del Raggruppamento Biodiversità, che coinvolgerà migliaia di bambini e ragazzi ospitati in strutture ospedaliere o in case famiglia, nella conoscenza delle tematiche ambientali.Fra le 31 strutture coinvolte anche i reparti di pediatria dell’ospedale di Marcianise, in provincia di Caserta e quello dell’ospedale Grassi di Ostia, due strutture che operano in zone particolarmente difficili. A questi due ospedali verranno donate due “librerie della biodiversità” composte da scaffalature in legno a forma di albero, con libri sulla natura e cassetti segreti dove sperimentare tante attività di svago e amore per la natura, realizzate dalle maestranze operaie dei carabinieri forestali. L’iniziativa rientra fra le attività organizzate per avvicinare il grande pubblico, e in particolare scolaresche e ragazzi, alle problematiche inerenti la salvaguardia della natura. Viene privilegiata l’attività divulgativa in aree caratterizzate da situazioni di degrado sociale e ambientale, dove i ragazzi sono più esposti a comportamenti scorretti, cercando di favorire un contrasto alla criminalità ambientale che parta dalla coscienza dei cittadini.