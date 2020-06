Massacra a coltellate il fidanzato della figlia: «Era violento, la picchiava»

Ultimo aggiornamento: 20:47

Un duello finito nel sangue. E’ quello di oggi pomeriggio in via Pastore adove un padre esasperato per il ripetersi delle violenze, ha gravementeil fidanzato della figlia. E’ stata lei a chiedere aiuto al padre dopo essere stata picchiata dal fidanzato. Alle 15.30, padre e il fidanzato della figlia, si sono incrociati ma questa volta l’uomo ha perso completamente la testa: ha estratto un lungo coltello da cucina e l’ha affondato più volte nell’addome del giovane.Il ferimento è avvenuto fra i passanti che hanno assistito all’aggressione. Poi, sono arrivati ied un’ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale: versa in gravi condizioni. I carabinieri hanno arrestato il padre con la pesante accusa di tentato omicidio. Si tratta di una famiglia di moldavi dove il fidanzato più volte aveva picchiato la ragazza.