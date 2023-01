Carabiniere travolto da una valanga in val Gardena, è ricoverato in gravissime condizioni

È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano un carabiniere travolto da una valanga in val Gardena. Il militare stava effettuando un addestramento in compagnia di altri due colleghi. Tutti e tre sono membri del vicino Centro di addestramento alpino dei carabinieri in Vallunga.

L'istruttore, in un punto delicato dell'escursione per motivi di sicurezza, ha anticipato i due compagni, quando è stato travolto dalla slavina. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino della Val Gardena e dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, che hanno liberato e rianimato il militare.

