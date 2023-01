Donna trovata morta carbonizzata nel letto dalla sorella, giallo a Ladispoli. Indagano i carabinieri

Giallo a Ladispoli, in provincia di Roma. Una donna, rientrata in casa preoccupata per il fumo, si è precipitata nella camera dove dormiva la sorella trovandola carbonizzata sul letto. È successo in via Fiume. La chiamata ai vigili del fuoco prima e ai carabinieri poi intorno alle 2,30.

Trova la sorella morta carbonizzata nel letto

La 65enne, inquilina nell'appartamento insieme alla vittima 58enne, ha raccontato di aver trovato il corpo della sorella ormai privo di vita nella camera completamente chiusa e con le fiamme ormai spente a causa della mancanza di ossigeno. Il medico legale sul posto non avrebbe riscontrato segni di violenza sul corpo, come mancano in casa segni di effrazione. Non è esclusa dai militari di Ladispoli e della Compagnia di Civitavecchia impegnati nelle indagini la pista del suicidio, soffrendo la vittima di depressione. Sul corpo, tuttavia, sarà effettuato l'esame autoptico.