Carignano, morta Aurora: il papà le ha sparato alla testa dopo aver ucciso la mamma e il gemellino Alessandro

Carignano (Torino), è morta anche la piccola Aurora: la bambina di 2 anni, era stata ferita alla testa da un colpo di pistola sparato dal papà, Alberto Accastello, che prima di suicidarsi ha ucciso l'altro figlio Alessandro, gemellino della bambina, la moglie Barbara Gargano e il cane.

Aurora era ricoverata da lunedì mattina nel reparto di Rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in coma: è stata dichiarata deceduta al termine del periodo di osservazione iniziato nel pomeriggio.

La telefonata

All'arrivo i carabinieri, allertati dal fratello dell'uomo che lo aveva chiamato per annunciare il gesto, avevano trovato la moglie priva di vita, il fratellino Alessandro della bimba era stato portato d'urgenza in ospedale dove era deceduto poco dopo mentre l'omicidio era spirato in casa nonostante l'intervento immediato dei sanitari del 118.

