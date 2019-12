Carlo Calenda retwitta Giorgia Meloni sull'episodio di razzismo a Sondio: «Brava e netta»

A Sondrio donna nigeriana derisa in ospedale perché urlava per la morte della figlia di 5 mesi. Da madre non posso che provare profondo disprezzo per chi è così infame da insultare una donna straziata dal dolore più atroce che si possa provare. Che schifo.https://t.co/TudIb5qVzj

— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) December 18, 2019