Padova, calciatore e sanissimo: Carlo Stocco ucciso dal covid dopo un mese di agonia

Sportivo e sano: ucciso dal Covid a soli 52 anni papà di tre figli. A Carmignano sul Brenta, in provincia di Padova, il paese è sotto choc: dolore e impressione per la morte di Carlo Stocco dopo un mese di agonia. Calciatore sanissimo, mai fumato: il virus gli ha distrutto i polmoni in pochissimo tempo.

Quindici decessi e altri 402 nuovi casi di coronavirus in provincia di Padova. É la fotografia della pandemia, scattata tra sabato e domenica, dal bollettino di Azienda Zero. I positivi al tampone sono 21.583. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi sono stati contagiati 52.223 padovani e si registrano 1.057 morti. Dopo 48 ore di tregua, ricominciano a salire i ricoveri ospedalieri. I pazienti ospedalizzati positivi al Covid sono 555, se ne sono aggiunti undici in più nel giro di 24 ore.

