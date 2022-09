Carminati resta libero: dopo la condanna di 10 anni in Cassazione va verso l'affidamento ai servizi sociali

Resta al momento libero Massimo Carminati dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione nell'ambito del filone principale del processo Mondo di Mezzo. Dopo la pronuncia degli ermellini non è scattata alcuna misura, a differenza di Salvatore Buzzi rientrato in carcere, perché dovrà essere calcolato il tempo che l'ex Nar ha già trascorso in carcere con la pena residua e la buona condotta. Tutto ciò potrebbe far scendere la condanna da scontare a meno di quattro anni facendo scattare così l'affidamento ai servizi sociali da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Mondo di Mezzo, condanne definitive: Buzzi già in carcere, Carminati pronto a costituirsi

Carminati ha già scontato 5 anni

Carminati ha già scontato cinque anni di detenzione. «La condotta carceraria di Carminati, così come quella successiva, è stata irreprensibile - spiegano i difensori Francesco Tagliaferri e Cesare Placanica -. Anche alla luce dei 2 anni in regime di detenzione al 41bis per un'accusa rivelatasi poi infondata, confidiamo che gli venga concesso l'affidamento in prova».