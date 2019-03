Carne finta italiana, maxi- sequestro in Alto Adige: era prodotta in Austria

Nuovo maxidiindei carabinieri del Reparto tutela agroalimentare (Rac) di Parma, in collaborazione con l'arma territoriale e personale Asl di Merano, dopo quello effettuato pochi giorni fa.I militari hanno posto i sigilli a 5.040 confezioni di carré di maiale, pari a 540 kg, e 182.323 etichette con riferimenti al tricolore, in realtà prodotte in Austria e destinate al mercato estero, in quanto idonee a trarre in inganno il consumatore sull'origine del prodotto. Sigilli anche a 4.057,4 kg di prodotti carnei semilavorati, destinati alla produzione di wurstel, per mancanza di tracciabilità, e a 60.000 confezioni di «Pancetta e Karrè stagionati», 8.637 kg, e 1.540.150 etichette, per indebita evocazione dell'indicazione geografica protetta «Sudtiroler Speck Alto Adige Igp».Ammontano a 170.000 euro, il valore complessivo della merce requisita, ed a 29.500 euro, il totale delle sanzioni irrogate, anche per violazioni al disciplinare di produzione ad al piano di autocontrollo prescritto per il marchio «Sudtiroler Speck Alto Adige Igp.» I legali rappresentanti delle società sono stati denunciati per concorso in vendita di prodotti industriali con segni mendaci.