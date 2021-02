Il carnevale delle forze di polizia dedicato a Trilussa e Dante

Il 14 febbraio 2021 alle ore 18:00 il Carnevale in scena, nella versione digital show, l’evento tanto atteso da bambini e famiglie della capitale. Giunta alla sua XII^ edizione, la kermesse, ideata e promossa dall’Associazione ARGOS Forze di Polizia – Dipartimento Spettacoli e Attività Sociali, quest’anno è dedicata a Trilussa in occasione dei 150 anni dalla nascita dell’illustre poeta, scrittore e giornalista. In sintonia con il Carnevale di Fano, con cui è attivo già da anni un gemellaggio, saranno ricordate le attività e le gesta culturali del celebre Dante Alighieri. Madrina Anna Falchi e Padrino Marco Tardelli.

Ospite d’eccezione Corrado Oddi. L’evento in video streaming, attraverso le piattaforme digitali dell’Associazione ARGOS (Pagina Facebook Associazione Argos Forza di Polizia – Pagina Facebook Una Grassa Domenica Festa di Carnevale e Canale YouTube di Atlasorbis TV, in collegamento con il canale Web/TV ARGOS Security CHANNEL.) con collegamenti live con gli ospiti (Gabriele Marconi, Mimmo Groove, Abba The Best, Riccardo Antonelli, DJ KiKo, Danilo Melandri dell’Oasi Park, Spider Man, Dragoland Animazione, Mago Ramas e tante altre sorprese dell’ultimo minuto).

«Una particolare edizione in una veste nuova adattata all’emergenza sanitaria, rappresenta un segno importante di continuità – affermano Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli della Presidenza Nazionale dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia – che hanno sviluppato, pur nella difficoltà il profuso impegno e la passione per l’esaltazione di valori come l’aggregazione e il sano divertimento valorizzando le antiche tradizioni in maschera».

Evento in gemellaggio con l’antico Carnevale di Fano. Direzione generale Argos Associazione Forze di Polizia. Direzione Artistica Nino Capobianco Coordinamento musicale e Inno d’apertura a cura del M° Prof. Danilo Murzilli. Con il patrocinio culturale dell’Università Popolare Tommaso Moro e Titanium Academy. Partners evento: GNA Guardia Nazionale Ambientale, AssoTutela, RM Production, Retesole, Elleradio, Accademia Leonina.

