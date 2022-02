Caro bollette, 10 consigli "casalinghi" su come risparmiare (almeno) 260 euro su luce e gas

Stangate in vista per le bollette di gennaio. Con una luce con rincari del 55% e il gas del 48% si arriverà a toccare cifre da capogiro e per le famiglie si stimano spese da 500 a 700 euro in più (Codacons e ARERA). In attesa di prezzi calmierati sul caro bollette che le istituzioni garantiscono (anche se con un calo costante ma molto lento) nel 2022, ecco alcuni consigli "casalinghi" per non trovarsi spiacevoli sorprese in bolletta.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati