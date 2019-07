Carola Rackete querela Salvini: «Istiga all'odio». Il vicepremier risponde così

Unaper. Il duello a distanza tra il ministro degli Interni e Carola Rackete , capitana dalle, fa registrare nuove frizioni al punto che il difensore della donna annuncia iniziative giudiziarie nei confronti di Matteo Salvini . «Le parole utilizzate dal ministro in questi giorni nei confronti della mia assistita - spiega all'ANSA l'avvocato Alessandro Gamberini - la stanno esponendo ad eventuali aggressioni: una vera e propriache arriva da un ministro della Repubblica. Un invito a farle del male, mi domando come mai nessun componente del governo abbia preso le distanze da queste parole che mi spingo a definire disgustose».all'annuncio del penalista non si è fatta attendere. Su Facebook il leader della Lega commenta affermando: «Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca! Bacioni».Sulla vicenda 'giudiziaria' legata allaprosegue anche la polemica sulla decisione del gip di Agrigento di scarcerare. Sul punto è intervenuto il presidente dell'Anm Luca Poinz che intervistato da Radio Anch'io, in relazione ai giudizi espressi da Salvini sull'operato del giudice, ha affermato che il ministro «ha tutti i titoli per poter criticare una decisione della magistratura ma deve spiegare perché è sbagliata e ancora non abbiamo sentito una sola valutazione sul perché quella decisione sia sbagliata: è stravagante che sino a qualche giorno fa il magistrato politicizzato era il procuratore di Agrigento e ora il nemico sia diventato il giudice». Anche in questo la replica del capo del Viminale è arrivata a stretto giro. «Non ho nemici, solo alleati per la difesa della legalità, della sicurezza e del benessere del mio Paese. E attentare alla vita di militari italiani non è qualcosa che può rimanere impunito», ha affermato il ministro.