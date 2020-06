Carolina, quasi sgozzata dal fidanzato durante una lite. Gli amici chiedono: «È sola e ha bisogno di soldi»

Ragazza di 19 anni uccide il suo stupatore a colpi di pistola: è stata scarcerata

Haper mano del suoora gli amici chiedono. Carolina, ragazza brasiliana di 26 anni, è statadal suo fidanzato in piazza Marina a. La giovane, che vive da tempo in Italia, da Perigia si è trasferita in Sicilia per amore, ma adesso gli amici umbri chiedono aiuto affinché possa tornare da loro.Carolina è stata aggredita dal compagno che ha tentato di sgozzarla ed è finita in ospedale dove tutt'ora è ricoverata. Il compagno è stato arrestato per tentato omicidio, ma ora la giovane si trova sola in ospedale, senza vestiti, né soldi, così i suoi amici perugini hanno lanciato un appello su Facebook chiedendo che possa tornare in Umbria dove loro si prenderebbero cura di lei. « La sua famiglia è in Brasile, è sola. Le è stato tolto il sorriso e sono state aggiunte molte cicatrici. Aiutiamola! I soldi le saranno spediti con certificazione di arrivo. Le serviranno per ricominciare e poter tornare a Perugia dove i suoi amici l'aspettano con un abbraccio. Un piccolo contributo da parte di tutti noi può fare la differenza! I soldi serviranno per cure mediche, acquisto vestiario e cose essenziali per la sopravvivenza, possibile acquisto biglietto Brasile-Italia per la madre. Mano sul cuore ragazzi, giovani e adulti!!».Non sono chiari i motivi per cui sarebbe scoppiata la lite, alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l'uomo afferrare una bottiglia rotta e di essersi scagliato sulla 26enne provocandole diverse ferite al viso alla testa e una molto profonda sul collo.