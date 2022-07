Carrozza si stacca dalle montagne russe: muore ragazza di 14 anni, ferito un 13enne FOTO

Terrore e paura in un parco divertimenti. Una giornata di allegria e vacanza si è trasformata in un incubo per due famglie. Una ragazza di 14 anni è morta e un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito al parco di divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino a Copenaghen, in Danimarca, dopo che si è staccata l'ultima carrozza delle montagne russe dove i due ragazzi erano saliti.

I vigili del fuoco hanno liberato le persone intrappolate

Lo ha detto il direttore del parco a tema Henrik Ragborg Olsen all'emittente Tv2. «Si è staccata la parte posteriore ed è rimasta appesa sotto il resto del treno», ha aggiunto. I vigili del fuoco hanno liberato le persone rimaste intrappolate sulla giostra dopo l'incidente. La polizia danese ha aperto un'inchiesta per individuare le cause dell'incidente e ha chiuso fino a nuovo avviso il parco dopo averlo evacuato.

Il 13enne è rimasto ferito alla mano

Secondo il Copenhagen Post, il tredicenne portato in ospedale è rimasto ferito alla mano. «Abbiamo sgomberato il parco e stiamo fornendo assistenza psicologica alle persone che hanno assistito all'incidente. Questo vale sia per il personale che per gli ospiti e i familiari», ha spiegato il direttore del parco. La polizia danese ha aperto un'inchiesta per individuare le cause dell'incidente e ha chiuso fino a nuovo avviso il parco dopo averlo evacuato.

Le montagne russe dove si è verificato l'incidente mortale, chiamate Cobra, sono lunghe 400 metri e raggiungono velocità fino a 70 chilometri all'ora, secondo quanto si legge sul sito web del parco. L'incidente di oggi non è il primo di questo tipo nel parco. Nel 2008, poco dopo la sua apertura, una carrozza del Cobra si staccò dalla parte anteriore dalle montagne russe, ferendo quattro giovani alle mani e alle braccia. Uno di loro ebbe una commozione celebrale. In quell'occasione l'indagine rivelò un errore di fabbricazione.