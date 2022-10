Una casa, l'affitto, la tensione e una finale amaro. Tutto ha inizio quando un giovane ragazzo di Milano N.S. di professione ingegnere, si deve trasferire per lavoro a Roma. La sua avventura inizia con una ricerca online di un affitto che tarda a trovare, poi l’occasione, un modesto appartamento nel quartiere di Ostiense. Una volta arrivato peró giá le cose sembrano non andare per il meglio, ad attenderlo i proprietari abbastanza infastiditi dal suo ritardo di mezz’ora a causa del traffico, ritardo che peró era stato comunicato. Si è subito sentito minacciato dice lui, tuttavia passato il gelo iniziale, si inizia a parlare del contratto e a vedere la casa che dovrà condividere con altri inquilini, dunque il pacchetto offre una stanza privata, con il resto della casa in comune al prezzo di circa 500€, quello che gli viene richiesto è il prezzo di un solo mese piú la caparra, il tutto da pagare attraverso PayPal.

Il ragazzo all’inizio è reticente, ma alla fine accetta dopo alcune peripezie, fa partire 1100 euro e firma una sorta di contratto. Passano 4 giorni e per l’uomo l’ambiente è diventato insopportabile a causa del comportamento degli inquilini che nel frattempo si sono raddoppiati, «odori forti in cucina, poca privacy, bagno non sempre pulito»… a quel punto chiama i proprietari che irrompono nell’appartamento la sera stessa: dopo aver detto la sua chiede di riavere i soldi ma loro si rifiutano totalmente, quel che «è fatto è fatto». La discussione continua fin quando riesce ad ottenere circa 200 euro, a una condizione: dovrà lasciare l’appartamento immediatamente. Essendo ormai sera tardi chiede di poter dormire un’ultima notte, in fondo ha pagato un intero mese, ma nulla alla fine viene accompagnato alla porta e messo in strada con le sue cose alle 21. Parlando con il suo legale scoprirà più avanti che il contratto è carta straccia e che ormai non c’è più niente da fare. La truffa è andata.