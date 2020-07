Focolaio in casa di riposo, 86 persone sottoposte a tampone: tutti negativi. Un positivo ricoverato

FARRA DI SOLIGO - Il secondo round di tamponi effettuati oggi, domenica 12 luglio, alla Casa di Riposo Bon Bozzolla di Farra di Soligo ha dato esito negativo. Stamani sono state sottoposte a test 86 persone tra familiari degli ospiti, fornitori e alcuni operatori che non erano stati testati ieri. Processati nel primo pomeriggio, tutti i test sono risultati negativi.



Gli 86 tamponi di oggi seguono i 208 effettuati ieri su ospiti e personale, che avevano fatto emergere, complessivamente, otto positività (sei ospiti e due operatori) che erano andate a sommarsi a un primo ospite risultati positivo al tampone precauzionale (fatto a fine quarantena, in quanto proveniva da altra struttura) e al suo compagno di stanza, risultato inizialmente negativo e poi positivo a un secondo tampone effettuato all’ospedale di Conegliano. Solo quest’ultimo paziente, sintomatico, è stato ricoverato in ospedale, nel reparto di Malattie Infettive del Ca’ Foncello. Gli altri sette ospiti positivi sono stati isolati all’interno della Casa di Riposo, mentre i due operatori, anche loro asintomatici, sono in isolamento a domicilio.



"La piena e veloce applicazione del Protocollo Regionale – commenta il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi – ci ha permesso, nell'arco di sole 48 ore, grazie anche alla piena collaborazione del Bon Bozzolla, di avere il quadro completo della situazione, con riferimento non solo ad ospiti e operatori ma, anche, a tutte le persone che hanno effettuato accessi alla struttura nelle ultime due settimane. Il quadro che ne emerge è di una situazione assolutamente circoscritta, pienamente sotto controllo, in relazione alla quale è in corso una meticolosa indagine epidemiologica volta a ricostruire la genesi del focolaio". Ultimo aggiornamento: 21:58