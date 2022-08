Casa trasformata in pollaio, scatta la rivolta dei vicini

Ha trasformato il suo appartamento, nel centro storico di Vigevano (Pavia), in una sorta di pollaio. In due stanze c'erano 19 anatre, in un'altra venti quaglie. I vicini di casa, stanchi di dover convivere con una puzza insopportabile, hanno chiesto l'intervento della polizia locale che si è recata sul posto. Gli agenti, una volta entrati, si sono trovati di fronte i volatili, con il pavimento dell'alloggio ricoperto da escrementi e segatura. Oltre a infliggerle una sanzione economica alla proprietaria, le è stato anche ordinato di pulire e sanificare i locali. La donna ha cercato di giustificarsi, spiegando che anatre e quaglie venivano allevati in casa per poi essere consumati in famiglia.

