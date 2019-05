Sono oltre 20 le persone nel mirino del blitz in corso nei confronti di esponenti dei clan Casamonica a Roma. In azione i carabinieri, gli uomini del Gico della Guardia di finanza e la squadra mobile. Perquisizioni sono in corso in zona Tuscolana, Romanina, Tor Bella Monaca, Borghesiana e anche a Colonna e Zagarolo. A quanto apprende l'Adnkronos, i carabinieri stanno anche eseguendo alcuni arresti.