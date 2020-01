Casamonica, parla il pentito: «Per gli scarcerati accoglienza in stile Gomorra»

Un rientro a casa in stile "Gomorra" per i Casamonica scarcerati: lo ha raccontato il collaboratore di giustizia Massimiliano Fazzari nel maxiprocesso al clan che vede 44 imputati con accuse che vanno dall'associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all'estorsione, l'usura e detenzione illegale di armi.

«Per il rientro nel vicolo di Simone Casamonica dopo la scarcerazione ci fu un'accoglienza stile Gomorra tra applausi e clacson suonati. Come il rientro di un boss dalla galera», ha spiegato. «Io ero sul balcone e i clacson si sentivano ancora prima che imboccassero il vicolo quando erano ancora sulla Tuscolana - ha raccontato il pentito - Ad eccezione di chi era in carcere quel giorno c'erano tutti quelli che abitavano nel vicolo. È stato accolto come un eroe».

«I Casamonica si definivano mafiosi, parlando in strada a Porta Furba dicevano 'abbiamo le regole come i calabresi, siamo come gli 'ndranghetisti che hanno regole», ha detto ancora Fazzari.

